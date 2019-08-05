Межсезонье или холодная пора года часто несут в себе риски заболеть простудой, гриппом, кожными инфекциями, а также аллергией. В большинстве случаев это связано с тем, что процесс адаптации к изменениям во внешней среде отбирает много сил у организма, и иммунная система ослабевает. Как раз в это время следует обратиться за помощью к народным эффективным средствам, которые поддерживают иммунитет, помогают в борьбе с инфекциями и обладают естественными антисептическими свойствами.

Главное преимущество этих средств в том, что большинство из них уже находятся на нашей кухне. Все что нам нужно, еще раз хорошенько изучить их свойства, чтобы иметь возможность без лишней химии защитить свой организм от самых разных заболеваний



В одной из книг по здоровому питанию "Еда для исцеления" под редакцией Паблишинг Хаус сказано: "Основой здоровой жизни является еда, это главное средство против стресса, напряжения и неблагоприятного воздействия окружающей среды". Давайте познакомимся со списком продуктов, которые прославились своими противовоспалительными свойствами.



7 продуктов с мощными противовоспалительными свойствами



1. Розмарин

Эта пряность богата кофеиновой и розмариновой кислотами, которые обладают мощными антиоксидантными, противовоспалительными и антисептическими свойствами. Антиоксидантные свойства также снижают риск развития астмы, болезней печени и сердца.

В виде чая или настойки для полоскания, розмарин помогает при пародонтите и больном горле. Эфирные масла, входящие в состав травы, обладают седативным эффектом и способствуют стабилизации нервной системы, а также успокаивают боли в животе.



2. Укроп



Это эффективное природное, мочегонное и антибактериальное средство, которое прекрасно помогает в лечении цистита и других заболеваний мочевого пузыря. Эфирные масла семени укропа обладают успокаивающими, противовоспалительными свойствами, и благоприятно воздействуют на пищеварительный тракт.

Именно поэтому долгое время его использовали для лечения желудочных расстройств и коликов. Изучение действия укропа на организм животных показало, что он также помогает поддерживать нужный уровень сахара в крови и уровень холестерина.

3. Орегано

В состав орегано, или душицы, входят эфирные масла тимол и карвакрол, которые помогают защитить человека от чрезмерного закисления, связанного с воздействием свободных радикалов на организм. Эти масла прекрасно зарекомендовали себя в подавлении роста таких бактерий и грибков, как Синегнойная палочка, Золотистый стафилококк, Кандида.



4. Корица

Корица представляет собой одну из самых ароматных специй, обладающая приятным согревающим запахом. Главное ее преимущество в том, что она является первоклассной антисепитческой специей, которая отлично справляется с бактериями, вирусами и грибковыми инфекциями.

Ее мощные болеутоляющие и антиоксидантные свойства помогают в борьбе с воспалительными процессами. Простуда, грипп, болезни горла, жар и головные боли под силу этой скромной специи. Обычное вдыхание ароматов корицы сказывает благотворное влияние на память и когнитивные функции мозга



5. Бадьян

Эта специя ускоряет процесс выздоровления от вирусных инфекций. Она настолько эффективна в борьбе с вирусом герпеса и гриппа, что ее часто используют в фармакологии для производстве лекарств.

6. Мед

Это сладкое лакомство обладает лечебными свойствами в борьбе с кожными болезнями и язвами. Настоящая кладезь витаминов, минералов, энзимов и эфирных масел. Мед можно использовать в пищу и наружно. Его антибактериальные свойства помогают сдерживать рост патогенных бактерий на коже.

7. Гранатовый сок

В аюрведе используют все части этого чудо-фрукта. Гранатовый сок ценится своими антивирусными и антибактериальными свойствами. Исследования показали, что гранат также прекрасно справляется с зубным налетом.

Как видите, список состоит из простых и доступных продуктов, пользу которых трудно переоценить. И когда организму на помощь приходит такая армия, мы может спокойно наслаждаться любым временем года.

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!