Американские специалисты в ходе исследования выявили продукт, на который в последнее время все чаще возникает аллергия у разных людей, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Об этом пишет издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Продуктом, вызывающим сильнейшую аллергию, оказался кунжут. Ученый Ручи Гупта заострила внимание на том, что семена кунжута могут содержаться в различных готовых продуктах в качестве скрытого ингредиента. Это значит, что люди с аллергией не смогут выбрать безопасную для своего здоровья еду. Также исследовательница отметила, что аллергия на кунжут может развиться в любой момент, причем как у взрослых, так и у детей.

Эксперты предлагают добавить семена кунжута в список ингредиентов, вызывающих аллергию, и маркировать продукцию с содержанием семян кунжута соответствующим образом.

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