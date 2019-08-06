Язва желудка может появиться по многим причинам, но самая распространенная из них - питание. Есть целый список привычных продуктов, которые могут спровоцировать это неприятное заболевание, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Кофе

Врачи уже давно бьют тревогу относительно опасности этого утреннего напитка. Мало того, что он опасен людям с болезнями сердца и нервности системы, так еще и вызывает повреждения желудка. Если вы регулярно выпиваете больше одной чашки кофе, стоит пересмотреть свой рацион. Злоупотребление этим напитком (особенно на голодный желудок) может спровоцировать опасные заболевания желудка.

Алкоголь

Этиловый спирт, на основе которого производится алкоголь, может стать опасным для желудка. Он растворяет стенки органа. А примеси, которые есть в любом алкогольном напитке, наносят еще большей ущерб. А теперь представьте, что в вашем желудке происходит, когда вы употребляете коктейли с газировкой.

Мучные изделия

Сдобное тесто изготавливается на основе дрожжей. При переваривании они образуют кислоты, которые нарушают микрофлору желудка и кишечника. Все это приводит к неприятным ощущениям и опасным болезням.

Приправы

Если вы часто употребляете специи в большом количестве, то можете не заметить, как они действуют. Дело в том, что при таком образе питания они становятся "бомбой замедленного действия". Желудок не сразу реагирует на поступление подобной пищи, а уже потом происходит вздутие, диарея и другие неприятные симптомы. К этому же типу относятся лук и чеснок. Они неблагоприятно влияют на желудок, нарушают процесс пищеварения и провоцируют язву.

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