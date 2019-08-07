Американские ученые изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sleep, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно выводам специалистов, употребление кофе или чая за четыре часа до сна не оказывает негативного воздействия на человека. При этом никотин повышает риск бессонницы.

В исследовании участвовали 785 человек, за состоянием которых наблюдали на протяжении более пяти тысяч дней. Участники эксперимента записывали в дневник количество выпитых кофеиносодержащих и алкогольных напитков, а также выкуренных перед сном сигарет.

При этом ученые отмечают, что в исследовании не учитывались индивидуальные особенности, которые могут оказывать влияние на качество сна.

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