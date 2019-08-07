Группа ученых Торонтского университета (Канада) и клинической больницы Ханчжоуского педагогического университета (Китай) работают над технологией, которая позволит измерять артериальное давление так же легко, как делать селфи. Все, что потребуется от человека, - снять короткое видео самого себя, после чего алгоритмы точно определят кровяное давление и пульс на основании лицевых кровотоков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как рассказал Quartz психолог и ведущий автор статьи в журнале Американской кардиологической ассоциации Кан Ли, его команда применяет технологию трансдермальной оптической визуализации. Суть разработки заключается в том, чтобы свет, испускаемый камерой смартфона, "просвечивал" внешний слой кожи, отслеживая перемещение белка по кровотоку. Затем в дело вступают алгоритмы машинного обучения, которые преобразуют эту информацию в показания артериального давления. Результаты измерений оказываются верны в 95% случаев, утверждают ученые.

В исследовании приняли участие 1328 добровольцев, преимущественно восточно-азиатского и европейского происхождения. Однако результаты для людей с темным цветом кожи могут быть не так точны. В связи с этим Ли и его коллеги признают необходимость в проведении дальнейших исследований и доработках алгоритма.

Повышенное кровяное давление, или гипертония - это основная причина сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к сердечному приступу, инсульту или смерти. По оценке Всемирной организации здоровья (ВОЗ), от гипертонической болезни в мире страдают 1,1 миллиарда человек. Если новая технология зарекомендует себя в действии, она может стать спасением для людей из развивающихся стран, которые не имеют тонометра или лишены доступа к базовому медицинскому обслуживанию.

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