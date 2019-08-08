Приступ астмы может вызвать панику не только у больного, но и у окружающих людей. Какие действия предпринять, чтобы спасти человека?

Первое, что нужно сделать, сразу вызвать скорую помощь, пишет medicinform.net, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Затем постарайтесь облегчить дыхание больному. Для этого расстегните стесняющую одежду, ослабьте галстук. Сделайте так, чтобы ничего не сдавливало грудную клетку.

Если приступ случился в помещении, откройте все окна настежь. Так вы обеспечите приток свежего воздуха.

До приезда врачей можно нагреть воду, налить ее в емкость и опустить туда ноги. Эта процедура увеличит влажность воздуха, пар облегчит дыхание, а приступы сухого кашля станут реже.

Если недомогание спровоцировано аллергией, следует принять антигистаминные средства.

Улучшить состояние поможет специальная поза: попросите больного удобно сесть, наклониться вперед и опереться ладонями о пол. Дышать станет легче.

Если приступ удушья сопровождается панической атакой, можно выполнить дыхательные упражнения.

Бывает, аптека находится далеко или закрыта и купить ингалятор нет возможности. В этой ситуации поможет напиток с содержанием кофеина: чай, кофе.

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