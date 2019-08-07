Самым полезным фруктом, особенно в летнее время, медики назвали абрикос. По их словам, если абрикосы употреблять ежедневно, то можно избежать многих заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.



Специалисты рекомендуют ввести в свой рацион абрикосы людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек. Также врачи рекомендуют его употреблять женщинам, особенно во время беременности.



Специалисты отмечают, что абрикос - продукт низкокалорийный, но при этом в нем большое содержание полезных веществ, которые понижают холестерин и повышают общий тонус всего организма. Также абрикос очищает организм от шлаков и токсинов.



Врачи рекомендуют употреблять этот фрукт, так как он является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек.



Диетологи также советуют абрикосы людям, которые борются с лишним весом. Кроме этого, абрикос может повысить настроение и снизить тревожность, отмечают специалисты.

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