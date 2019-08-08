Ежедневное употребление горячих напитков, содержащих кофеин, в частности, кофе, увеличивает вероятность развития мигрени. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает американский научный портал EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В эксперименте приняли участие около 100 человек, периодически испытывающих приступы мигрени. На протяжении полугода специалисты из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (штат Массачусетс) наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от употребляемого ими количества кофеина и образа жизни. Для этого ученые попросили добровольцев заполнить специальные анкеты, содержащие вопросы об их режиме питания и наступлении приступов головной боли. Затем исследователи сравнили частоту возникновения мигрени у каждого участника в те дни, когда они выпивали кофе, и в то время, когда они этого не делали.

Результаты показали, что в начале наблюдений участники испытывали в среднем пять приступов мигрени в месяц. При этом 66% добровольцев ежедневно выпивали одну-две чашки кофе, а 12% - более трех чашек горячего напитка. Кроме того, все пациенты рассказали, что за неделю выпивали около восьми чашек напитка с содержанием кофеина. В конце эксперимента, по словам ученых, число приступов головной боли у добровольцев увеличилось до 8,4.

"Наше исследование свидетельствует о том, что употребление одной или двух чашек кофеиносодержащего напитка в день, вероятно, не влияет на развитие мигрени, однако три или более порции приводят к повышению риска возникновения головных болей", - подчеркнула профессор Элизабет Мостофски из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете.

Ранее ученые из Флоридского Атлантического университета в сотрудничестве с коллегами из Гарвардской медицинской школы установили, что регулярное употребление кофе за несколько часов до сна не влияет на его качество. Тем не менее некоторые эксперты настаивают, что даже если человек выпьет две или три чашки кофе перед отходом ко сну, он потеряет минимум час ночного отдыха.

Таким образом вопрос о том, в какое время лучше пить кофе, по-прежнему остается открытым. Большинство исследователей полагают, что употребление данного напитка желательно синхронизировать с работой внутренних биологических часов, то есть пить его в утренние часы, в промежутке между 9:30 и 11:30. В этом случае, по их словам, напиток будет благотворно влиять на организм человека, способствуя приливу бодрости и энергии. При этом они не советуют употреблять данный напиток после 17:00.

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