Британские ученые выяснили, что ноктурия может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Об этом сообщил The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помимо этого, отмечает издание, частые ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.



"Люди думают, что просыпаться по ночам, чтобы пойти в туалет, всего лишь часть старения, но это совершенно необязательно", - цитирует таблоид голландского уролога Филиппа Ван Керребрека.

При этом основная причина опасности ноктурии заключается в нарушениях сна.

Одним из причин ноктурии, в свою очередь, может являться избыточная выработка мочи организмом. Это также считается признаком диабета.



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