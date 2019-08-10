Кети Тейлор из Сандерленда (Англия) поцеловала десятимесячную дочь и передала ей вирус герпеса, который мог убить малышку. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лицо маленькой Лили (Lily Taylor) покрылось красными пятнами и язвочками. 34-летняя мать обратилась с новорожденной в больницу, где ей предложили "следить за ее состоянием". Она подумала, что это может быть реакция на прорезывание зубов, купила специальный гель и обработала им десны дочери. Но ничего не помогало, вокруг рта становилось все больше пятен. На третьи сутки Кети с дочкой отправились в госпиталь.

Врачи диагностировали у Лили герпес. Кети не могла поверить, что это ее вина. Она рассказала изданию, что до Лили потеряла одну дочь, поэтому всеми силами старалась оберегать новорожденную.

Лили не могла есть и пить первые дни из-за боли, и мать давала ей воду через шприц.

Кети сказала, что потребовался целый месяц, чтобы девочка выздоровела. Она отметила, что чувствовала себя неловко, как будто люди осуждали ее, что она не уберегла дочь. Все раны на лице девочки зажили.

Вирус простого герпеса не опасен для взрослого человека, однако может нанести вред младенцам и маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом. У младенцев к симптомам герпеса, кроме сыпи, относят колебания температуры тела, сонливость, судороги, затруднение дыхания. Если не начать лечение вовремя, возможен летальный исход.

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