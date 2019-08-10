Названы причины появления анорексии
Ученые выяснили, что анорексия - гибридное заболевание, провоцирующее как психические, так и физиологические недомогания. Об этом сообщает журнал Nature Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Группа исследователей в результате проведенных испытаний пришла к выводу, что анорексию могут вызвать сочетание расстройств психики и нарушений метаболизма, поэтому для ее лечения необходимо применять комплексный подход
Уточняется, что болезнь затрагивает 1-2% женщин и от 0,2 до 0,4% мужчин.
Отмечается, что среди психических заболеваний именно анорексия имеет самый высокий процент смертности.
Ученые выявили генетические варианты анорексии, которые связаны с такими психологическими заболеваниями, как депрессия, тревожность и шизофрения.
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