https://news.day.az/medicine/1146329.html Ученые выяснили, как нужно питаться, чтобы жить дольше
Ученые выяснили, как нужно питаться, чтобы жить дольше
Американские ученые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смерти с помощью определенного рациона питания. Об этом информирует CNN.
Сообщается, что они провели эксперимент с участием 12 тысяч человек, который длился с 1987 года.
Ученые выяснили, что риск возникновения серьезных заболеваний можно уменьшить практически на 25%, если иметь в своем рационе больше растительной пищи, в том числе овощи, орехи, фрукты.
При этом исследователи уточняют, что отказываться или ограничивать себя в употреблении продуктов животного происхождения не нужно.
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