Ученые уже несколько лет говорят нам о том, что индекс массы тела или ИМТ абсолютно устарел. Но если раньше врачи ограничивались лишь этим, то сейчас они предлагают альтернативу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Согласно новейшему исследованию, форма тела с учетом количества жира в тех или иных областях может многое рассказать о вашем здоровье.

К этому выводу ученые шли на протяжении нескольких лет. Так, медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна проанализировал данные о массе тела и распределении жира в организме у 2600 женщин в посменопаузе, которые собирали с 1993-го по 1998 год. За это время у 300 женщин развились сердечно-сосудистые заболевания.

Большинство людей, знают о том, что избыточный вес - один из главных факторов риска развития заболеваний сердца. Но следующая информация до недавнего времени была неизвестна.

Оказывается, женщины с типом фигуры "яблоко", у которых наибольший процент жира скапливается вокруг талии, а наименьший в ногах, имеют в три раза более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины с фигурой "груша" - узкая талия и широкие бедра.

Кроме того, те, у кого в первую очередь толстеет живот, имеют в два раза больший риск инсульта и высокого кровяного давления.

Помимо этого следует отметить, что общая масса тела не имеет ничего общего с сердечно-сосудистыми рисками. Решающим фактором здесь становится именно процент жира в организме.

Данное исследование подтверждает тот факт, что даже у человека с нормальным ИМТ и здоровым весом могут быть проблемы, связанные с количеством жира.

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