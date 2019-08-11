https://news.day.az/medicine/1146476.html Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы
Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы
Врачи рассказали, что поедание арбузов может принести не только пользу, но и вред.
Как отмечается, некоторым людям употреблять сладкие ягоды опасно.
Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также доктора советуют меньше кушать ягоды тем, кто недавно перенес хирургическую операцию или имеет заболевания сердца.
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