Врачи рассказали, что поедание арбузов может принести не только пользу, но и вред.

Как отмечается, некоторым людям употреблять сладкие ягоды опасно.

Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также доктора советуют меньше кушать ягоды тем, кто недавно перенес хирургическую операцию или имеет заболевания сердца.

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