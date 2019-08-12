Для преодоления кризиса среднего возраста необходима эмоциональная или физическая встряска, заявила психолог филиала "Зеленоградский" Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению психолога, в борьбе с кризисом среднего возраста мужчинам могут помочь, в частности, ремонт, строительство дома или покупка автомобиля. "Нужны занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины", - сказала Шапиро.

Женщинам психолог советует научиться не забывать о собственных интересах. "Возьмите лист бумаги и составьте список всего того, что вы делаете, руководствуясь принципом "я должна". А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу "я хочу". В идеале важно равновесие между "я должна" и "я хочу"", - отметила Шапиро.

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