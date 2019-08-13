Старение начинается с угасания активности. Как правило, это происходит под сорок лет. Но в отдельных случаях старение может начаться и в 25 лет. Об этом сообщает МedikForum, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Одним из первых признаков старения является снижение выработки миелина. Он защищает нервные клетки. После этого у человека начинают развиваться возрастные заболевания. Все это отражается на самочувствии и лице.

Формально приближение старости человек может почувствовать по боли в суставах и постоянной усталости. Обычно это происходит в 39 лет.

Однако бывают случаи, когда первые признаки "готовности к пенсии" появляются в 25-летнем возрасте.

Помимо естественных причин, на старение организма влияют привычки человека. Нездоровый образ жизни и низкая физическая активность провоцируют необратимые процессы старения.

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