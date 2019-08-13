Ученые рассказали о пользе и вреде ежедневного употребления кофе. Об этом сообщает Медикфорум.

Согласно результатам исследования, ежедневное потребление кофе повышает работоспособность мозга, поднимает настроение, улучшает память. Отмечается, что напиток также полезно пить перед спортивными тренировками, так как его бодрящий эффект увеличивает выносливость, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо этого, натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа.

Исследователи также назвали ряд негативных последствий от потребления кофеина. Так, ежедневное употребление напитка повышает артериальное давление и уровень холестерина.

Помимо этого, из-за кофе могут развиться тревожные состояния, беспокойный сон и головная боль.

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