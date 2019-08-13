https://news.day.az/medicine/1146700.html Резкий рост заболеваемости корью зафиксирован в мире
Резкий рост заболеваемости корью зафиксирован в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о резком росте заболеваемости корью. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что начала января по конец июля в мире были зарегистрированы около 365 тыс. заболевших.
Уточняется, что эти данные превышают показатели прошлого года в три раза.
Наибольшее число заболеваний зафиксировано в Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и на Украине.
Также вспышки кори зафиксированы в Анголе, Камеруне, Чаде, Казахстане, Нигерии.
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