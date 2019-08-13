https://news.day.az/medicine/1146701.html Ученые из России нашли способ остановить рак легких
Ученые из России нашли способ остановить рак легких
Ученые Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН) и Московского физико-технического института (МФТИ) нашли способ остановить процесс развития раковых клеток в легких. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что при воздействии на нейрорецепторы определенным видом белка можно уничтожать клетки рака легкого.
Уточняется, что в ходе эксперимента была использована водорастворимая модификация белка Lynx1 (регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов).
Кроме того, клетки этого белка играют важную роль в зарождении и развитии опухолей, связанных с курением.
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