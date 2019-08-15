Международная команда учёных выяснила, что потребление продуктов, богатых флавоноидами, защищает людей от рака и сердечных заболеваний. Причём эффект особенно заметен у курильщиков и тех, кто злоупотребляет алкоголем.

В ходе новой работы специалисты проанализировали данные, полученные в датском исследовании "Диета, рак и здоровье" (Diet, Cancer and Health). В нём приняли участие более 53 тысяч людей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Они сообщали учёным информацию о своём рационе и образе жизни, в том числе вредных привычках. У участников также брали для анализа биологические образцы, включая кровь и мочу, отслеживали медицинские показатели (а именно постановку диагнозов рак и сердечно-сосудистые заболевания).

Наблюдения продлились в течение 23 лет, за это время скончалось более 14 тысяч участников.

Проанализировав полученные данные, учёные обнаружили, что участники, употреблявшие в пищу растительные продукты и напитки, богатые флаваноидными соединениями, реже умирали от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Наименьший риск этих недугов имели добровольцы, потреблявшие около 500 миллиграммов флавоноидов в день.

Чтобы организм получил такое количество полезных соединений, достаточно выпить одну чашку чая, съесть одно яблоко, один апельсин, сто граммов черники и сто граммов брокколи, приводят пример исследователи.

Авторы работы также отмечают любопытный факт. Хотя риск смерти был ниже для всех людей, употреблявших богатую флавоноидами пищу, защитный эффект оказался наиболее мощным у участников с высоким риском хронических заболеваний, связанных с курением и употреблением алкоголя. (Речь, в частности, идёт о людях, которые в течение двух лет и более выпивали в день больше двух "умеренных" порций спиртного).

По словам специалистов, эти выводы подтверждают "профилактический потенциал" флавоноидов. Людям, имеющим повышенный риск онкологии и сердечно-сосудистых болезней, особенно важно знать о простом способе улучшить своё здоровье.

Впрочем, следует также помнить, что употребление одного лишь чая и яблок не может нейтрализовать все негативные эффекты, связанные с вредными привычками. Поэтому учёные считают, что лучшее, что человек может сделать для своего организма, - это бросить курить и сократить употребление алкоголя, а заодно снизить вероятность опасных последствий при помощи здорового питания.

Что же касается защитного эффекта, то его точный механизм пока остаётся неясным.

Однако специалисты отмечают, что употребление алкоголя и курение усиливают воспаление и повреждают кровеносные сосуды, что в конечном итоге может увеличить риск развития серьёзных заболеваний.

В то же время флавоноиды оказывают противовоспалительный эффект и улучшают функцию кровеносных сосудов. (Более того, было доказано, что некоторые из таких соединений подавляют рост раковых клеток.)

На следующем этапе команда намерена выяснить, от каких типов онкологических и сердечных заболеваний флавоноиды защищают наиболее эффективно.

Научная статья по итогам этой работы представлена в журнале Nature Communications.

В заключение отметим, что флавоноидами особенно богаты тёмный шоколад, зелёный чай, цедра цитрусовых, облепиха, яблоки и лук.

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