Ученые Кембриджского института стволовых клеток в Великобритании обратили старение головного мозга у крыс. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили центральную нервную систему молодых и старых грызунов, чтобы определить влияние увеличения жесткости мозга на функции клеток-предшественников олигодендроцитов (OPC). Олигодендроциты, являясь разновидностью клеток нейроглии, изолируют длинные отростки (аксоны) нейронов, создавая миелиновую оболочку и увеличивая скорость прохождения импульсов. Известно, что эта оболочка повреждается при рассеянном склерозе.

В ходе эксперимента биологи пересаживали OPC старых крыс в мозг молодых животных. Оказалось, что при этом клетки возвращались к молодому фенотипу. Ученые также создали различные материалы, имитирующие молодой и старый, более жесткий мозг. У OPC удаляли белок Piezo1, который сигнализирует клетке, является ли среда мягкой или твердой. В отсутствие белка клетки даже жесткий материал "считали" мягким и восстанавливали прежнюю способность к регенерации.

Ученые надеются, что результаты их работы помогут разработать новые подходы лечения пациентов с рассеянным склерозом.

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем у здоровых людей.

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