Тромбы в сосудах представляют собой кровяные сгустки, которые препятствуют свободному току крови. Они могут быть очень опасны из-за того, что провоцируют инфаркт и инсульт. Кроме того, их наличие тяжело определить без специального обследования. Есть несколько признаков, которые могут говорить о наличии тромбов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Отек конечностей

Если у человека постоянно отекает одна нога или одна рука, при этом вторая остается в нормальном состоянии, лучше сходить к врачу. Часто это происходит из-за тромбоза глубоких вен, когда сгусток перекрывает приток крови и кислорода к конечности. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к специалистам, так как в любой момент тромб может оторваться и закупорить сосуды важных органов.

Красные полосы на коже

Обычно красные полосы располагаются параллельно венам, а при прикосновении чувствуется тепло. Кожа в пораженной области может приобретать красноватый или голубоватый оттенок. В некоторых случаях оттенок кожи будет сильно бледным.

Одышка и головокружение

После тренировок или небольшой пробежки эти два симптома могут быть нормальным состоянием. Однако, если они появляются вместе и внезапно, высока вероятность образования тромба. Если частота дыхательных движений увеличилась до 30-40 в минуту, стоит начать беспокоиться и обратиться к врачу.

Нехарактерная боль в ногах

Частые судороги или неприятные ощущения в ногах также могут быть признаками образования тромбов. Иногда боль может напоминать покалывание. В случае, если вы не замечали такого раньше, нужно скорее обратиться к врачу. Не стоит переживать сразу, иногда такой симптом может быть признаком другого, менее опасного заболевания.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!