Эти продукты очистят печень от токсинов
Эксперты в области питания рассказали о продуктах, которые очистят печень от токсинов.
В первую очередь медики рекомендуют сохранять водный баланс - начинать свой день со стакана воды и заканчивать им же, не забывая пить воду и в течение дня. Именно она помогает организму избавиться от химических веществ и токсинов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Кроме того, ученые советуют не пренебрегать чесноком. Этот овощ содержит серу, которая активирует ферменты в печени, усиливая таким образом ее фильтрующую способность.
Также медики призывают обратить внимание на куркуму, - это растение стимулирует регенерацию клеток печени, а также выработку желчи, которая ускоряет выведение токсинов.
Помимо прочего среди продуктов, очищающих печень от токсинов, эксперты выделили лимоны, яблоки, свеклу, авокадо и кинзу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре