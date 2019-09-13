В современном мире 30 лет считается еще тем возрастом, когда человек молод и полон сил. Но врачи напоминают о том, что после 30 лет начинают ускоряться физиологические процессы старения, а также замедляется метаболизм. Набрать лишний вес в 30 лет гораздо проще, чем в более юном возрасте.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Продукты и напитки с сахаром

О вреде сахара говорят все и везде. Но если в 20 лет отказ от сахара можно воспринимать как совет, то в 30 лет и старше он уже превращается в настойчивую рекомендацию. Кроме того, что сахар вызывает отложение жира и ложное чувство голода, он еще и ухудшает состояние костей, ускоряет старение кожи, способствует снижению ее эластичности и образованию морщин. Поэтому врачи со всего мира призывают отказываться от сахара в пользу фруктов, ягод и овощей.

Мучные изделия

О том, что употребление мучного приводит к быстрому набору лишнего веса, знают многие. Но медики при этом добавляют, что наибольшую опасность представляет собой именно белый хлеб, макароны и выпечка из белой рафинированной муки. Доказано, что белая мука практически не содержит никаких полезных веществ и способствует только повышению уровня глюкозы в крови и повреждению белковых модулей.

Пиво и коктейли

Употребление алкогольных напитков после 30 лет лучше, конечно, вовсе сократить до минимума или даже исключить. При этом одним из главных спиртных напитков, оказывающих негативное влияние на организм человека, является пиво. Его частое употребление тоже быстро приводит к появлению лишнего веса, плохо влияет на кожу, заставляет сердце работать с перенапряжением. Для женщин злоупотребление пивом может привести к заболеванию раком молочной железы. Алкогольные коктейли тоже представляют большую опасность для организма из-за того, что их состав зачастую является некой "ядерной смесью". Также алкоголь со сладкими добавками способствует более быстрому всасыванию, что, в свою очередь, приводит к моментальному опьянению и тяжелым последствиям интоксикации.

Колбаса и сосиски

Колбасные изделия с возрастом тоже лучше постепенно исключать из своего рациона. В них содержится большое количество разнообразных консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов, которые провоцируют развитие рака желудка и иных смертельно опасных заболеваний, риск появления которых только растет вместе с возрастом человека.

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