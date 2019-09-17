Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в интервью телеканалу RT рассказал об основных признаках развития рака мозга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, злокачественные опухоли мозга могут проявляться общемозговой симптоматикой - головной болью, иногда сопровождающейся тошнотой и рвотой, снижением уровня бодрствования или нарушением сознания.

"Либо очаговой неврологической симптоматикой - нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков", - отметил специалист.

Самая проблемная опухоль головного мозга, подчеркнул врач, - это глиобластома, поскольку она возникает сразу в форме четвертой степени злокачественности. Однако, заявил специалист, случаи полного выздоровления от глиобластомы также бывают.

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