Когда два года назад я перенес инсульт, врачи не были уверены, что я когда-нибудь снова смогу нормально ходить и говорить. Однако уже через год ко мне вернулась речь и подвижность в правой половине тела.

И все благодаря моему упорству и обыкновенному одуванчику.



Это растение совершенно незаменимо при лечении и восстановлении после инсультов, так как снижает уровень холестерина в крови, нормализует обмен веществ, тонизирует работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Я принимал настой сушеных листьев одуванчика: 1 ст. л. залить 1 стаканом кипятка, выдерживать 2 часа и, процедив, пить по 1/4 стакана 3 раза в день незадолго до еды. И еще жена по народному рецепту готовила такие лечебные шарики из одуванчика: 50 г сушеных корней измельчала в кофемолке до состояния порошка и смешивала с цветочным медом в пропорции 1:1. Затем чайной ложечкой делала из этой смеси шарики, которые потом хранила в холодильнике. Принимал я эти шарики 3 раза в день до еды, медленно рассасывая их после приема одуванчикового настоя. Конечно, кроме этого я делал специальные упражнения для ног и занимался с логопедом.



Первые результаты лечения заметил уже через месяц, а после трехмесячного курса лечения постепенно вернулся к своему нормальному самочувствию.

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