Регулярное употребление чая благотворно влияет на работу головного мозга, замедляя процессы снижения умственных способностей у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, статью которых опубликовал научный журнал Aging. Кратко о результатах их работы сообщила газета Independent, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В эксперименте приняли участие несколько десятков человек старше 60 лет. Специалисты из Сингапура и Великобритании проанализировали данные, полученные на основе компьютерной томографии головного мозга добровольцев. Ученые также учли такие факторы, как их образ жизни и психическое здоровье. Результаты показали, что регулярное употребление чая независимо от его разновидностей улучшало мозговую деятельность.

Медики выяснили, что у людей, которые пили зеленый, черный чай или улун по крайней мере четыре раза в неделю на протяжении примерно 25 лет, области мозга связывались друг с другом гораздо эффективнее, чем у тех добровольцев, которые этого не делали. "Наши результаты впервые доказывают положительное воздействие чая на процессы функционирования головного мозга. Регулярное употребление этого напитка оказывает защитный эффект и замедляет возрастные изменения организации мозга", - подчеркнул профессор Национального университета Сингапура Фэн Лэй.

Тем не менее, предупреждают эксперты, всегда нужно помнить меру, поскольку употребление зеленого чая в больших дозах может навредить организму человека. В частности, ученые из лаборатории Европейской организации по безопасности продуктов, расположенной в городе Парма (Италия), установили, что содержащийся в этом популярном напитке антиоксидант галлат эпигаллокатехина (ГЭГК), относящийся к группе флавоноидов, при концентрации 800 мг в сутки и выше может негативно влиять на клетки печени, почек или селезенки. Причем отрицательное воздействие чрезмерных доз ГЭГК наблюдалось как при чрезмерном увлечении высокосортными сортами зеленого чая, так и при употреблении всевозможных быстрорастворимых напитков на основе экстрактов этого растения.

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