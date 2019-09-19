Ученые Федерального ведомства Германии по охране окружающей среды и Института Роберта Коха провели эксперимент и обнаружили в организмах современных детей 11 видов пластика.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Всего в исследовании участвовало 2500 детей и подростков в возрасте от трех до 15 лет. Их организмы проверяли на наличие 15 разных видов пластика. Эксперты провели анализ мочи и обнаружили его наличие у 97% детей. Эксперимент подтвердил, что в их организмах есть 11 видов пластмасс.

Пока что исследователи не могут говорить о вреде этих веществ, так как их влияние на человека изучено не до конца. Особое внимание они уделили высоким уровням перфтороктановой кислоты (PFOA), которая используется для создания тефлона. Это вещество используется в кухонной посуде, частности, сковородках. Об опасности этой кислоты известно давно, поэтому большинство брендов с ней уже не работают. Несмотря на это, у 20% детей, принявших участие в эксперименте, наличие этого вещества в организме превышало нормы.

Некоторые виды пластика, обнаруженные у детей, были запрещены еще до 2015 года из-за негативного влияния на здоровье. Как правило, такие законы имеют долгосрочный эффект. Например, по сравнению с 2006 годом, в образцах было меньше свинца. С помощью исследования ученые хотят показать влияние пластика на детей и запретить его использование в упаковке товаров.

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