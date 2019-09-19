Увы, природа передает детям от родителей не только внешние черты и личные качества. Существует ряд заболеваний, которые могут переходить "из поколения в поколение". Рассказываем, какие из них самые опасные и кто в группе риска.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Дисфункция яичников

Нарушение деятельности яичников связано с изменением их овуляторной и секреторной функциями выработки гормонов. Это заболевание, которое легко может передаться от матери к дочери. Оно имеет следующие симптомы: регулярные нарушения менструального цикла вплоть до аменореи (отсутствие менструации более 6 месяцев), маточные кровотечения и бесплодие. Если вашей маме или бабушке когда-нибудь ставили такой диагноз, пройдите тщательное обследование у гинеколога, сдайте анализы на гормоны и наблюдайтесь каждые 6-9 месяцев.

Миома

Еще одно гинекологическое заболевание. Миома - это доброкачественная опухоль, локализирующаяся в матке. С этой проблемой сталкивается примерно 30-40% женского населения в репродуктивном возрасте. Распространенный симптом - резкое маточное кровотечение. Предрасположенность к развитию этого вида опухоли передается по наследству.

Варикоз

Группа риска, в первую очередь, - не женщины, у которых заболевание провоцирует беременность из-за сильной нагрузки на сосуды и нестабильного гормонального фона. На первом месте - генетическая предрасположенность у обоих полов. На первых стадиях люди просто чувствуют усталость в ногах, а позднее начинают проявляться сосудистые звездочки и судороги. Самое страшное, что следствие варикоза - тромбофлебит. Если вдруг почувствовали, что в ногах внезапно стала появляться тяжесть, а вашим родителям ставили варикоз, скорее записывайтесь ко флебологу. В 70% это заболевание передается по наследству.

Сахарный диабет

Это эндокринное заболевание считается генетически обусловленным. Риск развития сахарного диабета у ребенка, чьим родителям ставили этот диагноз, составляет почти 80%. И если он не столкнулся с сахарным диабетом, но его мама или папа являются носителем заболевания, все же рекомендуется регулярно обследоваться у врача и контролировать уровень глюкозы.

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