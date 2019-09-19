У неприятного запаха изо рта даже есть научное название - галитоз. Он сопровождает не только тех, кто не следить за гигиеной своей ротовой полости, но и может быть предвестником опасных заболеваний. Однако определить недуг по запаху сможет только опытный врач.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Зубы и десны

Часто неприятный запах связан с болезнями полости рта. Это может быть что угодно: от кариеса до пародонтоза. Врачи не могут сойтись во мнениях: одни считают, что чистить зубы надо утром и вечером, а другие уверены, что гигиену полости рта необходимо соблюдать после каждого приема пищи. Удалять налет надо не только с зубов, но и десен и языка. Именно налет на этих частях рта провоцирует неприятный запах изо рта.

Носоглотка и легкие

Неприятный запах изо рта может быть связан с заболеваниями органов дыхания. Например, вместе с насморком приходит головная боль, жжение в носу, а человек перестает различать запахи и вкусы. Фронтит связан с болью в области лба и негативной реакцией на яркий свет. Гайморит сопровождается воспалением носовой пазухи и выделениями из носа. Также причиной галитоза могут стать тонзиллит, отит, пневмония и бронхит.

Желудочно-кишечный тракт

Разные заболевания вызывают разные запахи изо рта. Тухлый запах сопровождает гастрит и наличие глистов, кислый возникает во время язвы и панкреатита, гнилостный говорит об энтерите или других проблемах с пищеводом и кишечником, а горький запах может быть признаком гепатита или проблем с желчными протоками. Запах ацетона связывают с диабетом или заболеваниями почек.

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