https://news.day.az/medicine/1158254.html Названа самая распространенная причина рака
Названа самая распространенная причина рака
Ученые из организации Environmental Working Group выяснили, что чаще всего провоцирует возникновение онкологии.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
По их мнению, к более чем 100 тысячам случаев рака на протяжении жизни одного поколения в США могут привести опасные вещества в питьевой воде.
Эксперты пришли к такому выводу, изучив влияние 22 канцерогенов на здоровье человека в более чем 48 тысячах систем водоснабжения Соединенных Штатов.
По мнению ученых, наиболее опасны мышьяк, уран и радий, которые содержатся в питьевой воде. Помимо этого эксперты отметили, что наибольшую опасность представляют системы водоснабжения, использующие подземные воды.
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