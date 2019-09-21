10 советов, как превратить организм в машину по сжиганию жира
Все, кто пытался или пытается худеть, знают, что такое обмен веществ. И еще они знают, что бесполезно ждать результатов, когда у вас нарушен метаболизм. А к восстановлению путь один - полный пересмотр и инспекция рациона и образа жизни.
Вот 10 продуктов, которые разгонят ваш обмен веществ и заставят тело отдать лишнее.
1. Грейпфрут
Грейпфруты очень быстро и резко дают "пинок" вашему метаболизму. Да, на вкус они немного горьковаты, но, как вариант, вы можете чуточку их подсластить или полностью освободить от шкурки.
2. Мед
Мед, будучи естественным антисептиком и самой полезной сладостью, урегулирует уровень сахара в крови. Как следствие, никакие аномалии не будут нарушать ваши обменные процессы.
3. Вода
Согласно мнению многих диетологов, для того, чтобы разогнать метаболизм и снизить аппетит, достаточно выпивать по 30 мл воды за 20 минут до каждого приема пищи. И, конечно, пить достаточно воды в течение дня.
4. Правильные злаковые
Хлеб как таковой - это хорошо. Более того, он поможет вам худеть. Но надо видеть разницу между пышным белым сдобным караваем и аскетичным хлебом с отрубями. Отруби - это вообще одно из лучших и полезнейших изобретений для диетчиков.
5. Уксус
Полюбите салаты с уксусом и растительным маслом. Дело в том, что уксус понижает сахар и нормализует уровень гормона инсулина. Единственное: покупайте натуральный уксус или делайте его сами. Потому что от синтетики полезного не прибудет!
6. Зеленый чай
Плюсы в том, что ваш организм будет обогащен антиоксидантами и клетки будут потреблять меньше жиров.
7. Специи
Запомните идеальную формулу "кнута" метаболизма: кайенский перец, черный перец, имбирь и куркума. Помимо приятного вкуса и запаха они сжигают калории и замедляют всасывание сахаров в кровь.
8. Горячая вода
Один известный американский диетолог доктор Дулард (John Douillard) советует в течение дня пить не просто воду, а воду горячую. Это кардинально чистит ваш кишечник и насыщает тело водой, когда оно обезвожено. Попробуйте сделать так хотя бы в течение одного дня и вы почувствуете разницу.
9. Больше волокон
Постарайтесь есть больше каш. Именно каш, а не макарон или быстрых завтраков. Крупы обладают потрясающим наборов всех необходимых микроэлементов, а значит сделают рацион полноценным. А пищевые волокна нормализуют обмен веществ.
10. Свекла
Свекла - уникальный овощ, который способен исцелить желчный и печень. Не зря салат "метелка", основой которого является именно свекла, стоит под номером №1 в числе блюд, помогающих худеть!
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