Этот удивительный рецепт чая от боли в горле - такой вкусный, что думаю, вам захочется его употреблять в качестве согревающего напитка, даже если горло будет совершенно здоровым! Этот рецепт на самом деле очень простой в приготовлении. Из ингредиентов необходим только мед и нарезанные лимоны.

Рецепт.

Тщательно вымойте лимоны.

Затем нарежьте лимоны дольками и поместите в банку.

Наполните банку медом так, чтобы лимоны были полностью покрыты.

Плотно закройте банку.

Охладите!

Когда захотите побаловать себя этим прекрасным чаем, добавьте столовую ложку этой смеси в чашку с теплой водой.



Обратите внимание, что эффективность этого средства зависит от качества его составляющих. Рекомендуется использовать только органические лимоны и сырой мед.

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