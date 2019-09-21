Как приготовить лечебный чай для воспаленного горла?
Этот удивительный рецепт чая от боли в горле - такой вкусный, что думаю, вам захочется его употреблять в качестве согревающего напитка, даже если горло будет совершенно здоровым! Этот рецепт на самом деле очень простой в приготовлении. Из ингредиентов необходим только мед и нарезанные лимоны.
Рецепт.
Тщательно вымойте лимоны.
Затем нарежьте лимоны дольками и поместите в банку.
Наполните банку медом так, чтобы лимоны были полностью покрыты.
Плотно закройте банку.
Охладите!
Когда захотите побаловать себя этим прекрасным чаем, добавьте столовую ложку этой смеси в чашку с теплой водой.
Обратите внимание, что эффективность этого средства зависит от качества его составляющих. Рекомендуется использовать только органические лимоны и сырой мед.
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