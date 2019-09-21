Людям с нормальным весом в день можно употреблять около 200-300 миллилитров сока без вредя для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинских специалистов, передает Day.Az.

Отмечается, что сок обязательно должен быть свежевыжатым. По словам специалистов, в настоящее время на российских прилавках присутствуют соки прямого отжима и восстановленные (они занимают 90% рынка).

Восстановленные напитки получают из концентрированных соков - из обычного сока выпаривается жидкость, далее сок разбавляют водой и добавляют к нему естественный ароматизатор, полученный в результате концентрирования.

По словам эксперта, консервантов в них нет, но количество сахара в них составляет примерно 10-12%, в связи с чем такие напитки не стоит употреблять людям с лишним весом.

Кроме того, в соке также содержится фруктоза, которая может стать причиной ожирения печени.

Врачи советуют употреблять сок в первой половине дня.

Грейпфрутовый сок вовсе не желательно сочетать с рядом лекарственных препаратов - антибиотиками и противогрибковыми средствами.

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