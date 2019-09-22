Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врачи считают, что у 24-летней женщины, которая родила девочку и мальчика, изначально должна была быть тройня. Однако выжили лишь два плода, а третий объединился с одним из них.

В итоге маленькая девочка родилась с тремя руками и четырьмя ногами. Они расположены на ее груди и животе. Также у новорожденной были диагностированы проблемы с дыханием.

Медики надеются, что после операции удастся удалить лишние конечности у ребенка.

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