Чтобы оценить их влияние, ученые проанализировали образцы 31 типа рака с помощью технологии RNASeq, которая позволяет "читать" короткие, случайные фрагменты РНК. Каждое такое "прочтение" в результате дает маленькую часть общей последовательности, а для того, чтобы получить подробную картину "перевода", потребовалось бы совершить более 50 миллионов попыток. Генетики сравнили это с чтением журнального текста, разорванного на миллионы кусочков. При этом о чем он или на каком языке написан, ученым неизвестно.

Соединить эти разбросанные в случайном порядке фрагменты РНК - почти 40 миллиардов частей из 769 образцов - удалось с помощью специалистов из компьютерного кластера института. В результате получился каталог из 130 тысяч "транскрипций", произведенных эндогенными ретровирусами. Из них более половины не были известны ранее, а шесть тысяч найдены в раковых клетках и нездоровой ткани.