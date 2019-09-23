Почему чесночное молоко считается лекарством от ста недугов
Одной из заслуг народной медицины можно считать рецепт чудодейственного чесночного молока, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Известно, что чеснок обладает свойствами мощного природного антибиотика, а в сочетании с молоком он приобретает целый список полезных качеств, при этом избавляясь от стойкого чесночного запаха, который многим неприятен.
Во-первых, чесночное молоко снизит уровень "плохого" холестерина, что улучшит работу сердечно-сосудистой системы.
Чеснок способствует и очищению печени, а также помогает ей фильтровать кровь. Дело в сере, входящей в его состав.
При артрите такой напиток способен уменьшить воспаление и снизить болевые ощущения.
Кроме того, теплое молоко с чесноком успокоит нервы и поможет избавиться от бессоницы, а вареный чеснок используют также как народное средство от импотенции.
А если добавить в чесночное молоко щепотку куркумы, как отмечают эксперты, получится эффективное отхаркивающее средство.
Чаще всего для приготовления такого напитка советуют смешивать 500 мл молока со стаканом воды. В кипящую жидкость добавить около 10 измельченных зубчиков чеснока, а затем засыпать еще две чайные ложки сахара.
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