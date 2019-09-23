Проблемы с сердцем могут возникнуть не только из-за врожденных патологий или стресса, но и от неправильного питания.

Так, медики считают, что в нашем ежедневном рационе, есть продукты, представляющие серьезную опасность для здоровья сердца и сосудов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Риск сердечных патологий у здоровых людей увеличивает сахар - он повышает уровень холестерина и отрицательно влияет на липидный обмен. Поэтому налегать на сладкое вредно не только для веса, но и для сердца. Из-за большого содеержания сахара вредными станут и пакетированные соки, и сладкие злаки, которые на первый взгляд кажутся полезными.

Увлечение пивом также не лучшим образом повлияет на сердце. Кардиологи не советуют мужчинам употреблять больше поллитра пива в день, а женщинам, по их мнению, можно пить не больше 0,33 литра 2-3 раза в неделю. Дело в том, что в состав пива входит кобальт, который может привести к нарушениям в сердечной деятельности. При этом, пиво являясь мочегонным напитком, выводит из организма немало полезных микроэлементов.

Еще один продукт, способный "посадить" сердце, - колбаса. Всего шесть тонких ломтиков колбасы содержат дневную норму соли, выяснили в Американской кардиологической ассоциации. Соль же задерживает воду в организме, а это сулит повышенным давлением и увеличением нагрузки на сердце.

Давний "недруг" сердца - маргарин. Будучи дешевым аналогом сливочного масла. "Скрытые" модифицированные жиры в нем опасны для сердца и мешают поступлению кислорода и питательных веществ в клетки. Поэтому кардиологи не советуют все, что содержит маргарин, в частности, печенье и торты с кремом.

Любимое лакомство многих - жареный цыпленок. Его готовят практически в каждой семье, однако врачи предупреждают, что глубоко прожареное в масле куриное мясо или картошка ведут к болезням сердца и сосудов. При жарке образуются трансжиры, значительно повышающие уровень опасного холестерина.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!