Благодаря этому напитку за день можно уменьшить окружность талии на 1 см. Настоящая слим-бомба!



Домашний напиток для похудения

Чтобы приготовить это эффективное средство для похудения, соедини все ингредиенты и тщательно перемешай, чтобы мёд полностью растворился.



ИНГРЕДИЕНТЫ



1 ч. л. мёда

200 мл свежевыжатого грейпфрутового сока

2 ч. л. яблочного уксуса

Выпивай 100 мл полученной смеси 2 раза в день за 30 минут до еды (перед обедом и ужином) в течение недели. Потом сделай перерыв на 7 дней. Внимание: воздержись от употребления напитка, если страдаешь любыми заболеваниями ЖКТ и имеешь проблемы с печенью.



Входящие в состав этого средства ингредиенты активно участвуют в раcщеплении жиров и выведении из тканей лишней жидкости, а также пополняют запасы витаминов. Попробуй, чтобы убедиться в его эффективности. Спустя короткое время ты без труда сможешь влезть в любимые джинсы!

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