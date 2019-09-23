Ученые, изучавшие рацион долгожителей из разных стран, выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением определенных продуктов. Об этом пишет газета "Аргументы и факты", передает Day.Az.

Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами. Эти вещества борются со свободными радикалами, которые разрушают ДНК и вызывают медленное умирание клеток.



Одним из лидеров по количеству антиоксидантов является зеленый чай. Ученые рекомендуют пить его каждый день. Также очень полезными оказались финики: они содержат 23 аминокислоты, в том числе триптофан (стабилизирует психику и улучшает настроение). Следом идет облепиха с высоким содержанием витамина А, замедляющего старение.

Натуральная кисломолочная продукция богата полезными аминокислотами, помимо этого в ее состав входят кальций, селен, фтор, медь, поэтому диетолог рекомендует включить в рацион творог, простоквашу, йогурт, кефир или кумыс.

Также очень полезны черника, в которой есть антоцианы - вещества, обладающие противоопухолевой активностью, и помидоры, которые благодаря антиоксиданту ликопину спасают организм от переедания и набора веса, а также стимулируют работу половой и нервной систем.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!