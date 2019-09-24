После 40 лет организм человека изменяется, поэтому необходимо регулярно проходить обследования и сдавать анализы. В таком возрасте могут обостриться хронические болезни и появиться новые. Необходимо очень внимательно относиться к своему здоровью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

ЭКГ и УЗИ сердца

В этом возрасте людей могут поразить сердечные заболевания. Чаще всего они протекают бессимптомно, поэтому опасность заключается в том, что их тяжело заметить. Если до 40 лет можно делать ЭКГ каждые три года, то после процедуру нужно повторять ежегодно. Так вы оградите себя от неприятностей, связанных с заболеваниями сердца. Чем раньше их удастся выявить, тем легче будет вылечить.

Анализ крови

Такой способ поможет выявить самые незаметные заболевания. Например, воспаления в любом органе. Кроме того, врачам необходимо следить за уровнем сахара в крови, гормонов, а также количеством тромбоцитов и эритроцитов. Так они смогут поставить диагноз даже до того, как проявятся симптомы.

Обследование кожи

Злокачественные образования прежде всего отражаются на кожных покровах. Вы сможете проверить все родинки, жировики и отеки на теле. Как правило, дерматолог вам подскажет, нужно ли удалять ту или иную родинку, а также проверит ее на наличие онкологии.

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