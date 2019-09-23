Нейрохирург из Новой Зеландии ошибочно выбрал зону для проведения операции по удалению раковой опухоли у пациента, в результате чего его пациент скончался. Об этом сообщает сайт RNZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пациенту была необходима операция по удалению раковой опухоли мозга. Врачи выявили зону для хирургического вмешательства при помощи специального оборудования и нанесли отметки на кожу мужчины.

Когда нейрохирург выполнил начальный разрез, стало очевидно, что произведенные измерения были неточными, и он сделал надрез в неверном месте.

Тогда врач расширил отверстие в кости пациента в сторону нужной зоны. Но операцию пришлось остановить, так как дальнейшие попытки удалить опухоль были слишком рискованными. В результате мужчина скончался позже от онкологического заболевания.

Уполномоченный по вопросам здоровья и инвалидности Энтони Хилл (Anthony Hill) заявил, что любой нейрохирург может ошибиться, но подчеркнул, что такие вещи недопустимы. Хилл порекомендовал нейрохирургу принести извинения семье погибшего.

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