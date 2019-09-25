Если чистка зубов превратилась для вас в простейшее механическое действие, которое вы совершаешь на автомате, обязательно прочитайте эту статью. Выбор щетки и пасты, правильная техника и режим чистки... Проверь, правильно ли вы заботитесь о своей улыбке?

В какое время чистить зубы?

Первое, что нужно делать, - чистить зубы 2 раза в день. Это очень важно! Звучит очевидно, но очень многие этим пренебрегают и считают, что чистить зубы на ночь необязательно. На самом деле важна как утренняя, так и вечерняя чистка зубов, причем утреннюю многие делают неверно. Чистить зубы до завтрака - неправильно! Правильно - чистить зубы после завтрака. Почему? Потому что мы целый день будем заниматься какими-то делами, а частички пищи, оставшиеся на зубах, станут питательной средой для бактерий. Используя эти остатки, бактерии могут целый день выделять кислоту, которая разрушает наши зубы и приводит к развитию кариеса. Зубная эмаль растворяется, а бактерии проникают внутрь зуба и питаются не остатками еды, а непосредственно органической субстанцией зуба. Таким образом в зубе образуется дырка. Получается, кариес - это и есть избыточное размножение патогенных бактерий за счет наличия питательной среды, то есть остатков еды.

Как правильно чистить зубы?

Второй немаловажный аспект, который стоит учитывать при чистке зубов, - правильность ее исполнения. Многие думают, что чистить зубы очень просто. Среднее время, которое затрачивает среднестатистический человек на чистку зубов, - 40 секунд. На самом деле чистить зубы следует минимум 3 минуты (если у вас обычная механическая щетка). Есть даже специальные песочные часы, которые позволяют контролировать это, они удобны для ванной комнаты. Вы переворачиваете часы и чистите зубы до тех пор, пока не истечет время. Это очень важный момент! Нужно сделать достаточно много выметающих движений, которые позволят очистить все участки зубов, в том числе и труднодоступные - между зубами.

Если же вы пользуетесь электрической щеткой, время чистки сокращается до двух минут, но движения, которые вы должны ею делать, кардинально отличаются от тех, которые предполагает механическая щетка. Техника в обоих случаях разная! Какая именно, должен рассказать стоматолог, который выявит недочищенные участки при осмотре. Иногда, особенно у детей, стоматологи прокрашивают налет специальным розовым пигментом, чтобы ребенок сам увидел именно те места, где зубы очищаются плохо. Но и взрослым визуализация налета тоже полезна, ведь мы привыкли чистить зубы привычными движениями, на автомате. Конечно, электрические щетки чистят эффективнее. Они не просто удаляют налет за счет механических движений, но и делают это правильно - разрыхляя его не только вращательными, но и поступательными движениями.

Какую зубную щетку выбрать?

Важным аспектом является и правильный выбор щетки. Если вы используете электрическую, обратите внимание на насадки различной жесткости щетины - мягкие, средние и жесткие. Какую выбрать, зависит от состояния зубов и десен, и здесь также поможет стоматолог: подберет подходящие варианты и раз в полгода будет контролировать, как вы справляетесь с гигиеной. Когда возможности посетить стоматолога в ближайшее время нет, можно выбрать щетку самостоятельно. Не покупай жесткую, если у вас чувствительные зубы и какие-то участки зубов испытывают неприятные ощущения. И как можно скорее выяви причину болевых ощущений! Если есть реакция на холодное, горячее, сладкое, кислое, соленое, это признак того, что на зубах есть повреждения, которые необходимо лечить и закрывать, и в этот период лучше пользоваться мягкой щеткой, что бы не углубить повреждения. Если в целом ваши зубы имеют нормальную структуру и вы не испытываешь какого-либо беспокойства, то можно выбрать щетку средней жесткости. Жесткие щетки показаны людям, которые потребляют много красящих веществ (чай, кофе и т. д), если зубы быстро темнеют от сигаретно-табачных продуктов. В этом случае можно использовать жесткую щетку в сочетании с пастами, способствующими растворению пигмента на зубах. Но нужно помнить, что такую пасту нельзя использовать постоянно. Жесткой щеткой можно пользоваться время от времени, скажем, неделю, а потом переходить на щетку средней жесткости.

Какая зубная паста вам подойдет?

Крайне важно выбрать и зубную пасту. В настоящее время существуют ионные зубные щетки, которые очищают поверхность за счет разности потенциалов и, как утверждают производители, не нуждаются в применении пасты. Такую щетку достаточно намочить водой и почистить ею зубы. Новинка появилась недавно, и пока еще нет достаточных клинических данных, чтобы сказать, насколько это эффективно в сравнении с классической чисткой зубов. При выборе же обычной пасты обрати внимание на индекс абразивности - он бывает разный: низкий, средний и высокий.

Пасты с низкой степенью абразивности показаны детям и подросткам, потому что их эмаль еще не до конца зрелая и минерализированная, поэтому жесткие пасты и щетки детям категорически запрещены. Следующая категория людей, которым также рекомендовано использовать пасту с низким индексом абразивности, - те, у кого повышенная стираемость зубов, повышенная чувствительность, клиновидные дефекты на зубах в пришеечной зоне возле десны. Пасты со средним индексом абразивности подходят людям со здоровыми зубами, которые не испытывают никаких неприятных ощущений. Высокоабразивные пасты (их еще называют отбеливающими, так как в своем составе они содержат абразивные частицы, что способствует лучшему удалению чайно-кофейного и табачного налета) рекомендуют заядлым курильщикам для поддержания чистоты зубов.

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