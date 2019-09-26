В переводе с древнегреческого "астения" переводится как "бессилие". Именно этот термин используют медики, когда описывают упадок сил как симптом. Проблема в том, что при астении человек устает не только после тяжелого рабочего дня, но и после банального похода в продуктовый магазин.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В некоторых случаях астения затрагивает лишь определенные участки тела, - пациенту бывает сложно двигать руками или ногами. Но зачастую человек ощущает бессилие во всем теле. И, как правило, на это есть конкретные причины.

недостаток сна

постоянный стресс

обезвоживание

недостаток витаминов

умственное или физичское перенапряжение

сидячий образ жизни

Вместе с тем нередко астения может сигнализировать о серьезных заболеваниях, при которых упадок сил - обязательный симптом. Среди таких болезней развивающийся диабет, рак, грипп, хроническое отравление, нестабильная стенокардия и другие.

Если неотложных симптомов нет, консультацию с врачом можно отложить, но лишь ненадолго, ведь астения действительно может быть симптомом смертельно опасного заболевания. Если же терапевт придет к выводу, что ваша усталость связана лишь с переутомляемостью, он порекомендует спать не менее восьми часов в день, соблюдать питьевой режим, правильно питаться и побольше двигаться.

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