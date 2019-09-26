Проверьте пожилых родственников.

Для начала представьте себе историю. Вы отдыхаете в городском парке и вдруг видите, как один взрослый мирно прогуливающийся мужчина вдруг резко падает на землю. Вы бросаетесь ему на помощь, но мужчина - в сознании, и он говорит, что с ним все абсолютно нормально: просто споткнулся.

Мужчины выглядел бледным и измотанным, но вы поверили ему. Весь остаток дня он прожил обычной жизнью.

А вечером его забрала скорая. Мужчина умер от инсульта. А если бы вы смогли оказать человеку нужную ему помощь еще днем, он бы остался жив.

Но как? Как это вообще возможно?

Нейробиологи говорят, что инсульт только кажется внезапным. На самом деле, его симптомы видны заранее, важно лишь научиться в них разбираться. А раз так, смертельный приступ (или приступ, способный сделать кого угодно инвалидом до конца дней) можно "отложить".

Вот 4 явных признака, что у человека прединсультное состояние:

Попросите "подозрительного" друга или члена семьи широко улыбнуться. Больной этого сделать не сможет или сделает с огромным трудом.

Попросите человека, который только что "споткнулся" сказать что-то элементарное, но длиннее двух слов. Пусть выговорит целиком и внятно: "Я споткнулся, но со мной все в порядке, не переживайте".

Попросите его поднять руки над головой. Больной сможет выполнить эту задачу только частично.

Попросите его высунуть язык. Если он повернут в сторону или кажется кривоватым - сразу же везите его в больницу.

Если до пугающих моментов дело еще не дошло, но близкие вам люди жалуются на онемение конечностей, головные боли, головокружение и резкое падение четкости зрения - немедленно вызывайте врача на дом. Ему уже через несколько часов может стать заметно хуже.

Другие симптомы: резкое падение зрения на один глаз, внезапная и беспричинная рвота, проблемы с координацией, внезапная потеря сознания.

Кардиологи говорят, что если вы расскажете об этих признаках хотя бы 10 людям, можете быть уверены, что однажды это спасет жизнь как минимум одному из них!

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