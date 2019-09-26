Пища, которая ЦЕМЕНТИРУЕТ нас изнутри!

Не один десяток статей написан о важности здорового питания и отказе от вредных продуктов. Первым в голову приходит фаст-фуд, полуфабрикаты и прочие "шедевры" пищевой промышленности. Однако мы забываем, что опасность может таиться в совершенно обычной еде, которую мы привыкли употреблять каждый день.

Нас закормили варёным крахмалом в той или иной форме. Пшеница, рожь, овёс, рис, кукуруза, картошка, бобовые, тапиока - это из основных. Варёным крахмалом, - потому что злаковые в сыром виде есть невозможно, поэтому их надо варить. Крахмал, чтобы быть съедобным, должен быть термически обработан.

Давайте посмотрим, что нам даёт крахмал в питательном отношении.



На английском слово крахмал "старч" - означает "клей".



Крахмал - это очень длинный и тяжёлый полимер, типа нейлона или дидерона для женских колготок или полиэтиленовых целлофановых пакетов. Крахмал состоит из ветвистых и очень запутанных полимеров: амилопектина и амилозы.



Не очень многое отличает крахмал от обычной бумаги. Именно поэтому крахмал используется как обойный клей.



Таким образом, крахмал - это органический клей. Раньше для оклейки обоев пользовались самодельным клейстером, просто разводя муку горячей водой. Этот процесс научно называется "желатинизацией крахмала".



Каждая домохозяйка знает, что крахмальная еда сохраняет все свойства клея. Попробуйте отскрести от тарелки засохшую картошку или кашу. Без горячей воды и тёрки это невозможно, настолько крахмальная еда твердеет и превращается в цементный состав. Цементирование разведенного крахмала происходит от потери первоначально добавленной горячей воды. Этот процесс высыхания - "цементирования" - составляет суть и черствения хлеба.



Интересно, и это чёткое многолетнее наблюдение автора, что потребление крахмальной пищи требует дополнительного питья воды. То есть, если вы попали в условия, где с водой проблема, ни в коем случае не ешьте крахмальную пищу. Крахмал связывает внутреннюю воду, и такое впечатление, что дополнительное количество воды надо для растворения крахмала в организме.



А ведь, между прочим, этот органический клей идёт в человеческий организм, потребляется ежедневно. И хотя и расщепляется в кишечнике, но, как показывает вся практика человечества, - не до конца! Какая-то часть крахмальной пищи поступает внутрь организма нерасщепленной, и с годами, и тем более с десятилетиями служит субстратом пресловутого "атеросклероза" и "остеохондроза", заклеивающего все сосуды и ткани организма.



Вывод: чем меньше человек потребляет крахмалосодержащей пищи, тем он здоровей.



Но попробуйте представить себе вашу жизнь без крахмала. Ведь для этого надо вычеркнуть картошку, хлебобулочные и макаронные изделия, всё, что из злаков, корнеплодов и бобовых.



Трудная задача? Для большинства людей, можно сказать, - нерешаемая.



А ведь сахарный диабет, который стал бичом человечества, есть именно болезнь организма, измученного растительным крахмалом. И повышенная глюкоза крови тут совсем ни при чём. Дело в том, что лабораторные методы диагностики диабета выявляют в крови как, якобы "повышенную глюкозу", совсем не глюкозу, а именно продукты неполного расщепления крахмала. Организм замучался перерабатывать растительный крахмал. Ферментная система истощилась. В результате продукты неполного расщепления крахмала наводняют кровь и все органы и ткани, нарушают микроциркуляцию. И диабетики умирают от сахарного диабета, их сладкие ткани буквально гниют заживо.



Тогда как патогенетическое лечение, на самом деле, проще простого. Диабетик уже вынужден, если хочет жить, исключить из питания всю крахмалосодержащую еду. А колоть инсулин, продолжая есть варёный крахмал, - это всё равно что пытаться заливать пожар водой, с другой стороны подливая его бензином.



Два слова против хлеба



Одним из основных поставщиков вредного крахмала в еду человека является хлеб. Человечество ставилось в такие условия, что другого выбора кроме хлеба и не было. Хлеб рекламировался как "богатство нации".



Среди людей, занимающихся здоровой пищей, давно уже принято есть сухарики из тостера, а не хлеб. Почему? Дело в том, что кроме крахмала в белом пшеничном хлебе находится ещё одна клеевая крахмальная составляющая - фактически клейстер, по-медицински называемый глютен, который при длительном применении вызывает болезнь кишечника - целиакия.



Целиакия проявляется симптомами мальабсорбции:



усталость,

недомогания,

хронический понос.

При нагревании в тостере глютен разрушается, таким образом целиакальная болезнь предотвращается тостером. Недаром евреи едят мацу, а "маца" - это бездрожжевой хлеб.



Современный хлеб в магазинах представляет собой печёный и абсолютно вредный крахмальный клейстер, и надписи на нём, что он обогащён синтетическими витаминами - не более как издевательство над незнающими.



Нормальный продукт ничем обогащать не надо, вы же не добавляете синтетические витамины в клубнику, выращенную на собственной грядке, а крахмальный клейстер уже не обогатишь ничем.



Есть этот магазинный хлеб нельзя. В его составе ещё несколько десятков химических добавок, разных наполнителей, увлажнителей и отбеливателей, которые прямо являются химическими ядами. При длительном потреблении крахмальный клейстер, продукты его неполной деградации заклеивают сосуды, вызывая пресловутый "атеросклероз" и закупорку сосудов, а также способствуют возникновению сахарного диабета.



Употреблять можно только чистый ржаной хлеб, предварительно его "подтостерив".



Гречка - единственная из злаковых, которая не допускает уменьшения её питательности вследствие обработки. В отличие от пшеницы, которая может быть вся обработана в чистый крахмальный клейстер. Рожь в этом отношении тоже плохо очищается. "Очищение" в отношении злаков это наоборот - ухудшение их биохимических качеств. Поэтому чисто ржаной хлеб гораздо полезнее пшеничного. При этом пшеничный хлеб чем высшего сорта - тем он вреднее для организма.



В отношении ржаных семян не удаётся сделать то, что успешно удаётся при "роллерной" обработке пшеничных семян, - полное отделение витаминной оболочки (брэн, отруби) и эндоспермы семян от крахмала, в результате чего пшеничный хлеб - это всегда один только вредный варёный крахмал! То есть у людей всё наоборот, полезные отруби и зародыши семян, в которых много витаминов - путём роллерного разделения отправляются на корм свиньям, а вредный варёный крахмал - на корм людям. Ржаное семя так чётко как пшеничное разделить не удаётся, поэтому в ржаной муке, несмотря на все ухищрения современной технологии, стремящейся выхолостить из еды всё полезное, содержатся полезные вещества из отрубей и эндоспермы.



Ржаной хлеб "подтостерив" можно употреблять, а пшеничный хлеб и изделия из пшеничной муки, выпечку, - есть вообще нельзя. Это губительно для здоровья в долгосрочном плане.

Сукроза



Вредность сукрозы или обычного пищевого сахара (её ещё называют "сахароза"), вызвана в принципе тем же, что и вредность крахмала. Сахароза - короткий полимер: это димер, состоящий из двух атомов - глюкозы и фруктозы, которые, потому что неживотного происхождения, пребывают не в той стереоизомерической форме, которая нужна для организма.



Значит, чтобы из сахара добыть глюкозу, организм сначала должен затратить энергию для его ферментативного разбивания на глюкозу и фруктозу, и превратить их в правильные стереоизомеры - лишь тогда молекулы смогут усвоиться. Но до этого организм ещё должен напрячься, расщепляя весь этот ваш столовый сахар, которого вы впрок купили мешок.



Хорошо известна непосредственная связь сукрозы - "пищевого сахара" с такими "бичами" человечества как:



атеросклероз,

сахарный диабет,

ожирение,

подагра,

зубной кариес.

И, тем не менее, сукрозу продолжают производить сотнями миллионов тонн под названием "пищевого сахара"!



Хотелось бы напомнить, что источником натуральных сахаров спокон веков был мёд.



Казеиновый клей

Что такое молоко? Молоко - это продукт секреции молочных желез. Основная его часть - это фильтрующаяся в молочных железах плазма крови. Молоко в своей основе - это плазма крови. Но в то время как плазму крови, то есть жидкую составляющую часть крови без эритроцитов, могли бы потреблять все, молоко - это продукт питания новорожденных. ПИТАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ и только! Потому что самой природой так устроено, что только новорожденные имеют в пищеварительных соках ферменты способные усвоить молоко. У взрослых эти ферменты уже давно исчезли. Способность адекватно переваривать молоко имеется только в самом раннем возрасте - только в первый год жизни. Потом она быстро сводится на нет.



Чем отличается молоко по составу от чистой плазмы крови? Молоко есть БЕЛАЯ КРОВЬ! Это эмульсия из трёх частей: иммуноактивной плазмы (сыворотки крови), богатой иммунными телами, плюс жир и белок. Жир - это жир, а белок в молоке - это казеин. То есть в молоке есть всё то, что необходимо новорожденному организму для построения молодого организма и защиты от болезней. Замечательная субстанция молоко! Однако! Только в определенное время жизни и непосредственно из молочной железы в тёплом, парном виде!



Почему наиболее важно потреблять молоко только в парном виде? Мы только что констатировали, что молоко - это белая кровь, плазма крови плюс жировая эмульсия с казеином. Кровь тоже нельзя потребить в нагретом виде. Кровь от нагревания сворачивается и возникает ТРОМБ. При нагревании молока тоже возникает тромб - ТВОРОГ. Даже слова похожие: ТРОМБ-ТВОРОГ. Уже из одной этой ассоциации понятно, что творог - белковая составляющая молока, - это плохой, трудно перевариваемый продукт для питания взрослого человека. Потому что в самом молоке, но только в свежем, парном, есть активные ферменты (лактозы), которые его переваривают. В пастеризованном молоке все ферменты, белки и иммунные тела денатурированы и становятся тяжёлыми неусваиваемыми веществами. Пастеризация, то есть нагревание, принципиально превращает полезное молоко в один из самых вредных продуктов.



Что делает твёрдую составляющую часть молока (творог) вредным? - Наличие чрезвычайно тяжёлого белкового полимера КАЗЕИНА. Казеин по-латински СЫР. У младенцев казеин расщепляется, имеющимися у новорожденных ферментами протеиназами. У взрослого человека этих ферментов уже нет. Таким образом, у взрослого казеин не полностью расщепляется в организме, и продукты неполного расщепления казеина постепенно забивают организм. А что такое казеин по своим физическим свойствам? Казеин - это один из самых прочных клеев для склеивания уже даже не бумаги, а древесины. Если мы отмечали, что крахмалом склеивают бумагу и картон, то казеином уже намертво склеивают дерево! КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ! Взрослый человек, потребляя молочные продукты, потребляет казеиновый клей в чистом виде.



Существует целый регион земного шара, который не потребляет молочные продукты. Это Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Здоровье этого региона на порядок выше, чем у европейцев, потребляющих молочные продукты, хотя при этом и те и другие потребляют одинаково много крахмалосодержащих продуктов.



Конечно же, молоко имеет и полезные свойства, иначе бы организм млекопитающих не вырабатывал бы это чудесное вещество для кормления младенцев. Однако полезные свойства молока содержатся в его неказеиновой части. Этими полезными частями являются молочная сыворотка, которая идентична по своему составу плазме крови. Не забывайте, что молоко полезно тем, что в НЕденатурированном, парном виде - это чистая плазма крови, если из парного молока нетемпературным методом отсепаровать молочную сывортку.



То есть плазму крови переливать больному человеку не надо, коль он может выпить молочную сыворотку (особенно беременной коровы), содержащую повышенные концентрации иммуноглобулинов и антител. Настолько молоко беременной коровы ценно своим повышенным иммунитетом, что оно называется отдельным термином "колострум". Колострум - это продукт наиболее близкий к тому, чтобы называться панацеей от всех болезней. Однако не надо покупать колострум в таблетках и банках, потому обработанный колострум уже денатурирован, по определению недействителен и является обыкновенным мошенничеством.



Кроме сыворотки, полезной частью молока является его жировая часть - масло. Поэтому когда раньше детям с больным горлом давали горячее молоко, то это было вызвано как раз обволакивающими свойствами горячего масла в молоке.



Масло везде можно купить в магазинах. Однако молочную сыворотку нигде в магазинах купить нельзя. И вот спросите себя, - почему из человеческого питания исключена самая полезная часть молока - молочная сыворотка? Сейчас же существуют промышленные сепараторы, позволяющие отделять молочную сыворотку от вредного казеинового творога. Почему человечеству скармливается самая вредная часть молока в форме творога и сыра? При этом не упускайте из виду, что все вредные вещества современной химизации и медикаментозизации: гормоны, антибиотики, пестициды, переходят и в твороги, сыры и прочие молочные сырки, кефиры, простокваши, ряженки и йогурты.



Вы заметили, что мы перечисляем продукты по всё возрастающей силе их качеств как прочных клеев? И сейчас мы подходим к самому сильному натуральному клею из всех возможных - яичному белку.

Цемент на тысячу лет



Средневековые соборы, монастыри и замки стоят добрых тысячу лет. Цементный раствор, который их держит тысячу лет, включает яичный белок - самый прочный клей из всех натурально возможных. Таким образом, мы должны разобрать такой продукт питания как куриные яйца.



ЯЙЦО! Чего может быть проще? Внутри "желток" - зародыш цыплёнка. Снаружи "белок" - защитная оболочка. На русском языке - очень неудачное название "белок". Оно уводит сразу в ложном направлении. К "белку", то есть "протеину", о количестве которого в продукте теперь пишут на всех коробках, яичный белок не имеет ни какого отношения! Яичный белок - это полимеризованный сахар! САХАР! Полимер типа крахмала, - полиэтилен, нейлон, дидерон, клей "Момент", - только натуральный. По-научному - "Мукополисахарид".



Это один из самых прочных клеёв в природе. Мукополисахариды - это именно та банальная "слизь", против которой первым выступил один из самых авторитетных исследователей здорового питания Арнольд Эрет. У него и прочтёте о вреде слизи.



Мукополисахариды, кроме клеевой способности обладают большой абсорбирующей способностью. То есть сырой яичный белок всасывает в себя из желудочно-кишечного тракта, в том числе и полезные вещества и витамины. Доказано, что поедание сырого яичного белка приводит к авитаминозам вследствие абсорбции витаминов и выведения их с калом. Варёный же яичный белок - денатурированный - не расщепляется в кишечнике и почти весь выводится наружу.



Таким образом, из двух компонентов яйца, яичный белок - не является продуктом питания! В варёно-жареном виде - это неусваивающаяся пустышка. В сыром виде - это сильный, натуральный клей, мешающий всасыванию в желудочно-кишечном тракте.



Факт, что основные виды пищевых продуктов представляют собой различной силы натуральные клейстеры, глотать которые, конечно, можно, но в долгосрочном плане - не к добру. Что и подтверждается полностью современным состоянием здоровья среди населения.



О молочных продуктах мы выше говорили, что только парное молоко, вследствие наличия в нём активных ферментов-лактозы, годится в пищу взрослым людям. И то, из-за наличия тяжёлого казеина, даже парного молока много пить не надо. Гениальной мыслью было бы по типу, "молочной кухни", для больных людей, как источник иммунитета, налаживание путём центрифужной сепарации производства термически необработанной молочной сыворотки. Однако бизнесменам выгоднее не заботиться о чистоте содержания коров и их здоровье. Бизнесменам выгоднее держать полудохлых, больных коров. Однако, как видите, никому почему-то не приходит в голову простейшая мысль - наладить производство коровьей сыворотки. Почему-то предпочитают скармливать людям казеиновый клей в виде сыра и творога.



Активизация молока молочнокислыми бактериями в кефир, ряженку, простоквашу, мацони является только лишь вторичной активацией мёртвого, пастеризованного продукта. Это, конечно, лучше, чем молоко, потому что казеин молока в "кефирах" начинает расщепляться молочнокислыми бактериями. Однако вы не можете даже сравнивать по своей биохимической активности и качеству биохимических веществ активность и качество парного молока и этих вторичных кефиров. Это всё равно что сравнивать качество свежего мяса убитого барашка и мяса, уже разложившегося бактериями.



Теперь вы можете сами ответить на вопрос - как есть яйцо? Варить всмятку или вкрутую? Ни так и ни так!



Расскажу вам об одном тесте, который автор непроизвольно проделал на себе. Автор этой книги - подагрик. Когда ещё за себя не взялся, успел подхватить и "подагру". Жутко неприятное хроническое заболевание, выражающееся в том, что на потребление такого рода "зародышевых продуктов" как яйца, икра, а также и обычной мясной пищи возникают острые воспаления суставов стопы и довольно сильные, так что на стенку влезешь. И всё поведение подагры чётко зависит от диеты. Вот когда автор в течение 8 лет вообще не ел ничего мясомолочного, ни даже рыбного, - у автора вообще не было приступов подагры. А как только ввёл рыбу - тут же подагра стала повторяться, но редко - в год раз. Но стоило автору съесть яичницу всего лишь из трёх яиц - его на утро разбила подагра, и притом сильнейший приступ. И это автор проверял неоднократно, наступая на грабли, жертвуя собой для науки. От варёных яиц автора расшибает подагра за один день. И это понятно, потому что именно в яйцах, и рыбьих "яйцах" - икре, находятся продукты распада ДНК, которые и вызывают подагру - так называемые "азотистые основания" - пурины и пиримидины.



Подагра - это нарушение выведения продуктов метаболизма ДНК.

Сахарный диабет - это нарушение выведения продуктов распада варёного крахмала.

Не ешь ни то, ни то - не будет соответствующей болезни.



На живых продуктах вы не можете болеть подобными болезнями. В молодости вся эта тема болезней неинтересна, но после 50 лет, когда своей жизненной энергии становится маловато, а болезней вылезает много, - замена денатурированных-варёных продуктов на живые-сырые может быть решающей. Это было доказано американскими живоедами ещё в первой половине прошлого века. Однако кто-то позаботился о том, что бы правильное не стало традицией.



Из книги профессора Столешникова А.П. "Чем наполнить организм?"

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