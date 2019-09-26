Одноразовые чайные пакетики, изготовленные из пластика, могут нести большую опасность для здоровья человека. К соответствующему выводу пришли канадские ученые, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пакетик чая при заваривании выделяет около 11,8 миллиарда пластиковых микрочастиц. Это происходит при контакте с водой, температура которой достигает 95 градусов. Такие цифры в несколько раз превышают показатели, которые ранее удалось обнаружить в других видах пищи, в том числе и пластиковых бутылках, сообщает Science Alert.

Ученые исследовали продукцию четырех брендов. Чайные пакетики погружали в кипяток на пять минут, после чего проверяли качество воды. В результате выяснилось, что под воздействием высокой температуры упаковка с заваркой разрушалась, высвобождая около 11,6 миллиарда микрочастиц, чей размер варьировался от 1 до 150 микрометров. Кроме того, в воде было обнаружено 3,1 миллиарда наночастиц - от 100 до 1000 нанометров.

В эксперименте также использовали блох Daphnia magna, а затем пронаблюдали изменения в их организме. Результаты исследования показали, что присутствие пластика в воде может вызвать некоторые нарушения в их организме.

Ученые пока не пришли к выводу о том, как может воздействовать регулярное употребление чая в пластиковых пакетиках на организм человека. Для выяснения будут проводиться дальнейшие эксперименты.

Ранее австралийские ученые выяснили, что человек еженедельно может проглатывать около пяти граммов пластика. Такое количество можно сравнить с весом банковской карточки.

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