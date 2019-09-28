Американские специалисты из университета Буффало развеяли это заблуждение. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом пишет Technology.org.

В исследовании приняли участие 50 курильщиков. Специалисты запретили всем участникам курить на протяжении 12 часов. Затем им выдали денежную компенсацию и предложили потратиться на одну из трех вещей: стакан воды, еду или сигареты любимой марки.

Оказалось, участники эксперимента предпочитали покупать табачные изделия, нежели тратить деньги на напитки или вкусности. Примечательно, что чем больше люди воздерживаются от сигарет, тем сильнее становится тяга к никотину.

Исследователи пришли к выводу: еда не может восполнить нехватку табачного дыма, особенно в те моменты, когда курильщик лишен возможности покурить. Люди с большей вероятностью будут думать, как быстрее сделать хотя бы одну затяжку, чем пытаться заесть "табачные пробелы".

"Когда человек летит в самолете и не может покурить, вряд ли он потратит больше денег, чем обычно, на закуски", - отмечают авторы исследования.

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