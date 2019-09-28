Названо число шагов, которые нужно делать ежедневно
Врачи назвали количество шагов, которое необходимо совершать людям разного возраста каждый день. Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По словам врача-кардиолога Юрия Конева, молодые люди для тренировки сердечно-сосудистой системы должны проходить каждодневно не менее 10 тысяч шагов, а пожилые - до пяти-семи тысяч.
Он отметил, что при несоблюдении этих рекомендаций сердечно-сосудистая система "ослабевает, чем бы он ни занимался".
Медик также добавил, что, передвигаясь на машине, люди рискуют получить ожирение, а также повышение артериального давления и ишемическую болезнь сердца.
Он заключил, что даже прогулка на протяжении трех минут снижает кровяное давление.
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