Врачи назвали количество шагов, которое необходимо совершать людям разного возраста каждый день. Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам врача-кардиолога Юрия Конева, молодые люди для тренировки сердечно-сосудистой системы должны проходить каждодневно не менее 10 тысяч шагов, а пожилые - до пяти-семи тысяч.

Он отметил, что при несоблюдении этих рекомендаций сердечно-сосудистая система "ослабевает, чем бы он ни занимался".

Медик также добавил, что, передвигаясь на машине, люди рискуют получить ожирение, а также повышение артериального давления и ишемическую болезнь сердца.

Он заключил, что даже прогулка на протяжении трех минут снижает кровяное давление.

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