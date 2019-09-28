Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям рассказали, как поддержать давление в норме. По их утверждению, в этом поможет определенный рацион и спорт, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В частности, специалисты рекомендуют питаться большим количеством овощей и фруктов, минимизировать потребление соли, а также почаще ходить в спортзал.

По словам ученых, у вегетарианцев обычно меньше проблем со здоровьем, поскольку они придерживаются правильного питания. Для нормализации давления, по утверждению специалистов, поможет чеснок, травяной чай и продукты с высоким содержанием омега-3.

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